Рязань, 27 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки госпитализировано 24 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны ещё 129 пациентов.

Https://www.volgograd.ru/ Экспресс-тест на COVID-19

С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 119 216 человек. Выздоровели 114 384 жителя.

За последние сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов. Всего от осложнений скончались 3 356 пациентов.