Москва, 27 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Среди взятых в плен во время освобождения территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) неонацистов есть немало обманутой молодежи, которой навязали ложные идеалы. Об этом 27 апреля сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия»), участвовавший в освобождении Мариуполя от украинских боевиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, никто из украинских неонацистов не готов идти на смерть за свои идейные соображения, а попав в плен, они не проявляют стойкости духа или мужества.

«Те, кто в плену, я не видел из них ни одного, который бы говорил, что они за правое дело. Все плакали, просили прощения. У таких как они не может быть никакого духа и смелости. Люди без чести не могут быть воинами», — сказал Делимханов.