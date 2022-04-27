Тюмень, 27 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 243 вылеченных ковидных пациентов, и 37 госпитализированных с COVID-19. Об этом 27 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 27 апреля коронавирус выявили у 108 тюменцев. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 апреля коронавирус выявили у 190 363 человека, выздоровели 184 689 пациентов, скончались 4292.