Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал региональные парламенты брать пример с палаты парламента и консолидироваться на фоне новых вызовов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Как выжить регионам России во время санкций — трансляция»

«Сейчас у нас партии, фракции, исходя из того исторического опыта, понимая свою ответственность перед гражданами и страной, несмотря на разность политических платформ вместе преодолевают вызовы. 81% — солидарная позиция по поддержке инициатив правительства антисанкционных. Это говорит о том, что партийные пристрастия и желания оставлены на потом либо ушли на второй план, что еще лучше», — сказал Володин.

И у нас много получается, потому что есть такая консолидация как в Государственной думе, так и в Совете Федерации, отметил он.

«Хотел бы, чтобы такая консолидация была и в региональных парламентах. Потому что вызовы, которые перед страной стоят, они должны сделать страну сильнее», — подчеркнул Володин.