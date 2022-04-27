Баку, 27 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Баку поддерживает участие Тбилиси в переговорах с Ереваном. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 апреля, принимая министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Гейдар Алиев

«Ильхам Алиев подчеркнул наличие хороших возможностей для взаимодействия между Азербайджаном, Грузией и Арменией в трехстороннем формате, особенно в постконфликтный период, и сказал, что азербайджанская сторона готова к этому», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Дарчиашвили также передал Алиеву приглашение от грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили посетить Тбилиси. Азербайджанский президент поблагодарил и попросил передать приветствие главе правительства Гурзии.

Напомним, Азербайджан находится на третьем месте по объему товарооборота с Грузией. За январь–февраль 2022 года этот показатель составил $245,8 млн, что на 9,8% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.