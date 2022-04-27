Москва, 27 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Россия вводит персональные ограничения против 287 членов Палаты общин парламента Великобритании, сообщили 27 апреля в МИД РФ.

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«В ответ на принятое 11 марта этого года правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, которым закрыт въезд в Россию, принимали «наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании».