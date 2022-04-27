Сантьяго-де-Компостела, Испания, 27 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо попрощался с парламентом Галисии и подтвердил, что уйдет в отставку на текущей неделе. Об этом пишет агентство EFE.

Ppdegalicia.com Альберто Нуньес Фейхоо

В конце заседания регионального парламента Нуньес Фейхоо попросил несколько минут для прощания, в ходе которого он поблагодарил всех депутатов и заявил о своей приверженности галисийскому народу.

Также Фейхоо попросил всех депутатов о том, чтобы их единственной целью была защита интересов Галисии.

В начале апреля Фейхоо возглавил «Народную партию» — крупнейшую испанскую оппозиционную политическую организацию.