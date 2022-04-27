27 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Суданской провинции Дарфур начались кровопролитные столкновения между представителями двух местных племён. По оценке ООН, жертвами боевых действий стали по меньшей мере 168 человек, однако это число в ближайшее время может вырасти. Власти Судана не в состоянии решить кризис в регионе, который в ближайшее время может перерасти в полномасштабный геноцид, предотвратить который некому.

Артемий Шарапов, , 14:22 — REGNUM Суданский штат Дарфур за последние 20 лет стал одной из самых «горячих» точек на всём Африканском континенте. В 2003 году в регионе разразился кровопролитный конфликт, который продолжается до сих пор и в ближайшее время точно не разрешится. Причины конфликта уходят корнями в глубину веков.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

В XIII веке Судан был завоёван арабами, которые частично ассимилировались с местным населением. Сегодня большинство населения Судана говорит по-арабски, однако ряд регионов всё ещё населены представителями коренного населения страны. И в первую очередь это касается штата Дарфур. Половину населения региона составляют представители негроидных народностей фур и масалит, а другую — арабоязычные племена. С ростом численности населения региона (с 1,3 миллиона человек в 1973 году до 8 миллионов в 2008 году) отношения между двумя регионами начали всё более обостряться. По мере сокращения пахотных земель столкновения между конфликтующими племенами начали принимать всё более ожесточённый характер. В феврале 2003 года представители негроидных племён объявили о создании Суданского освободительного движения, объявив о намерении отделиться от Судана. В ответ на это решение арабские племена сформировали военизированную организацию «Джанджавид», которая была поддержана правительством Судана.

Начавшийся вслед за этим конфликт привёл к многочисленным жертвам среди местного населения. Рядом правозащитных организаций действия «Джанджавид» и суданской армии были признаны «геноцидом». При участии ООН и ряда иностранных государств стороны конфликта неоднократно заключали перемирия, которые неоднократно нарушались.

Взрыв. Судан nara.getarchive.net

В конце августа 2020 года стороны конфликта встретились в столице Южного Судана — Джубе, где договорились о заключении мира. Однако даже соглашения в Джубе не положили конец ожесточённому конфликту. С началом 2022 года ситуация в Дарфуре вновь обострилась. В четверг 21 апреля в регионе произошла стычка между ополчением племени масалит и отрядами «Джанджавид». Предположительно, причиной конфликта стал спор из-за земельных угодий. В стычке погибли двое человек. На следующий день отряды арабских племён атаковали несколько деревень, убив не менее десяти мирных жителей.

В субботу-воскресенье по всему Дарфуру начались ожесточённые столкновения, жертвами которых стали более 200 человек. По состоянию на 27 апреля в ряде населённых пунктов продолжались ожесточённые боевые действия. Точное число жертв до сих пор не установлено, поскольку международные наблюдатели и СМИ не имеют доступа в Дарфур.

Как сообщает радиостанция Dabanga, со ссылкой на местные источники, нападениям подверглись местные школы, административные здания и мечети. Пострадавшие не могу попасть в единственную местную больницу, поскольку она была захвачена ополчением «Джанджавид». По данным лидеров племени масалит, миротворческие силы ООН покинули регион через несколько часов после начала боевых действий. Также местные жители обвинили армию Судана в содействии ополчению арабских племён. Из-за непрекращающихся боевых действий более 20 000 человек были вынуждены покинуть регион Западный Дарфур и искать убежища в городе Эль-Генейна, другие бежали на территорию Чада.

Ситуация в регионе стремительно выходит из-под контроля, поскольку власти Судана не имеют сил и средств для того, чтобы остановить насилие. А возможно, что военная хунта, пришедшая к власти в стране осенью 2021 года заинтересована в том, чтобы подавить сопротивление местного не арабского населения. После того, как миротворцы ООН устранились от ситуации, обстановка в Дарфуре практически вышла из-под контроля. Вполне вероятно, что власти Судана планируют использовать глобальную геополитическую обстановку и «зачистить» мятежный регион. Однако это чревато не десятками, а десятками тысяч смертей.