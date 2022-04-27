Париж, , 13:41 — REGNUM Конфликт США и России не стоит доводить до ядерной войны из-за Украины, поэтому пора перестать загонять Москву в угол. Об этом французский генерал в отставке Жак Гийман заявил в статье для сайта Entre La Plume et l’Enclume.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ситуация была бы другой, если бы на Западе учли легитимные требования Москвы. Именно НАТО во главе с США сначала обещали не расширять альянс, но потом приняли туда бывшие республики СССР и развернули вблизи российской границы ракеты.

«Теперь настало время, когда европейцам нужно отказаться от роли «вассалов» Вашингтона и прекратить распространять ненависть постоянными санкциями», — подчеркнул Гийман.

НАТО давно стремится наступать, а не обороняться. Сейчас в альянсе скорбят по Украине, хотя совсем недавно аплодировали бомбардировкам Сербии, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что может начаться ядерная война. Угроза такого конфликта реальна, более того, некоторые страны стараются довести до этого.

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