Горловка, ДНР, 27 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Киевские боевики произвели обстрел из минометов города Горловка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев передал участникам добровольной народной дружины, патрулирующих приграничные сёла, бронежилеты и каски.