Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Установленные новым законом особенностей кредитования регионов — долгожданная мера, которая даст субъектам России дополнительные средства и экономию на процентах, сказала 27 апреля председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Матвиенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По словам главы Совфеда, накануне был одобрен «важнейший закон для бюджетов субъектов», направленный на поддержание финансовой стабильности региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления. Матвиенко уточнила, что в ходе его доработки удалось решить вопрос с замещением муниципального коммерческого долга бюджетными кредитами.

«Это долгожданная мера, это дополнительно примерно 135 млрд рублей для субъектов Федерации и десятки миллионов экономии на процентах по году», — указала Матвиенко, отметив, что еще одной важной новацией стал расчет размера казначейских кредитов, который будет исчисляться исходя из общего объема бюджета субъектов, а не только собственного дохода региона.

«Это дополнительная помощь регионам также на достаточно существенную сумму. Срок возврата казначейских кредитов перенесен на 30 декабря 2022 года», — отметила спикер.

Также Валентина Матвиенко напомнила, что с 2023 года будет отменен институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).

«Когда он вводился, были долгие дискуссии, так как кто-то сильно приобрел от его введения, а кто-то сильно потерял. Его отмена может также неравномерно отразиться на региональных бюджетах», — подчеркнула председатель СФ РФ.

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