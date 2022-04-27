Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Установленные новым законом особенностей кредитования регионов — долгожданная мера, которая даст субъектам России дополнительные средства и экономию на процентах, сказала 27 апреля председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валентина Матвиенко

По словам главы Совфеда, накануне был одобрен «важнейший закон для бюджетов субъектов», направленный на поддержание финансовой стабильности региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления. Матвиенко уточнила, что в ходе его доработки удалось решить вопрос с замещением муниципального коммерческого долга бюджетными кредитами.

«Это долгожданная мера, это дополнительно примерно 135 млрд рублей для субъектов Федерации и десятки миллионов экономии на процентах по году», — указала Матвиенко, отметив, что еще одной важной новацией стал расчет размера казначейских кредитов, который будет исчисляться исходя из общего объема бюджета субъектов, а не только собственного дохода региона.

«Это дополнительная помощь регионам также на достаточно существенную сумму. Срок возврата казначейских кредитов перенесен на 30 декабря 2022 года», — отметила спикер.

Также Валентина Матвиенко напомнила, что с 2023 года будет отменен институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).

«Когда он вводился, были долгие дискуссии, так как кто-то сильно приобрел от его введения, а кто-то сильно потерял. Его отмена может также неравномерно отразиться на региональных бюджетах», — подчеркнула председатель СФ РФ.