Краснодар, , 13:28 — REGNUM Масочный режим на территории Краснодарского края, введённый из-за пандемии коронавируса, пока сохраняется. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперштаба 27 апреля.

Масочный режим Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

«Согласно постановлению главного санитарного врача — масочный режим в крае пока сохраняется», — написал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Краснодарского края объявили об отмене с 1 мая режима повышенной готовности, который был введён в регионе из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года и действовал более двух лет.

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