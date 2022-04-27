Краснодар, 27 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Масочный режим на территории Краснодарского края, введённый из-за пандемии коронавируса, пока сохраняется. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперштаба 27 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

«Согласно постановлению главного санитарного врача — масочный режим в крае пока сохраняется», — написал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Краснодарского края объявили об отмене с 1 мая режима повышенной готовности, который был введён в регионе из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года и действовал более двух лет.