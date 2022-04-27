Пенза, 27 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Пензенскую область поставили 640 доз препарата «Эвушелд» для доконтактной профилактики коронавируса. Как сообщает региональный минздрав, препарат рекомендован лицам, имеющим противопоказания к вакцинации против COVID-19.

t. me/komzdravspb Препарат доконтактной профилактики коронавируса «Эвушелд»

«Эвушелд» предназначен для пациентов с хроническими заболеваниями с повышенным риском заражения COVID-19, которые имеют риск неадекватного реагирования на активную иммунизацию (пациенты с онкологическими заболеваниями, ревматологического профиля, получающие цитостатики, пациенты с ожирением, сердечно-сосудистым заболеваниями, пациенты с хроническими заболеваниями легких, больные сахарным диабетом, пациенты требующие диализа). Препарат противопоказан лицам с анафилактическими реакциями на компоненты «Эвушелд».

Вакцинация проводится однократно двумя дозами внутримышечно. Препарат предназначен для пациентов старше 12 лет и весом не менее 40 кг при отсутствии заболевания и недавних контактов с зараженными COVID-19.

Отмечается, что одна доза (два компонента препарата) может быть эффективна против заражения в течение полугода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, обращение на территории России противовирусного препарата «Эвушелд» (Evusheld) англо-шведской компании AstraZeneca одобрено Минздравом. Препарат, также известный как «коктейль из антител», изготовлен на основе двух моноклональных антител — тиксагевимаба и цилгавимаба.

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