София, , 13:27 — REGNUM Временное прекращение поставок в Болгарию природного газа из Российской Федерации заставит Софию активизировать поиски альтернативных путей для импорта углеводородов. Об этом 27 апреля со ссылкой на заявление болгарского правительства сообщает БНР.

По словам руководителя аппарата правительства Болгарии Лены Бориславовой, в настоящее время Совет министров страны рассматривает возможность закупки голубого топлива у Азербайджана и Ирана. Кроме того, не исключается возможность выделения дополнительных средств для приобретения сжиженного газа у США, Великобритании и Норвегии.

«Для этого у нас есть необходимые ресурсы», — заявила Бориславова.

Напомним, с 27 апреля структуры ПАО «Газпром» приостановили подачу российского газа в Болгарию.