Уфа, 27 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Гроза и сильные дожди ожидаются в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

Сообщается, что 28 апреля в республике ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, гроза, ночью на севере Башкирии могут пройти сильные дожди.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения. При порывах ветра рекомендуется ограничить выход из зданий и находиться в помещениях, а также взять под особый контроль детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло нарушение электроснабжения в 380 частных жилых домах.