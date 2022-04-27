Санкт-Петербург, 27 апреля 2022, 13:35 — REGNUM В условиях ухудшившейся экономической ситуации власти России осуществляют контроль сбыта продукции отечественного производства, а также оказывают необходимые меры поддержки сельхозпроизводителям. Об этом 27 апреля заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая на заседании Совета законодателей РФ.

Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
Kremlin.ru

Министр напомнил, что в рамках таможенного регулирования для зерновых культур до 30 июня 2022 года введен временный запрет на вывоз из России в страны Таможенного союза, а в отношении сахара – до 31 августа.

Также Патрушев отметил, что с 15 апреля в России ввели временное квотирование экспорта подсолнечного масла. Кроме того, появилась инициатива по обнулению до 30 сентября пошлины на ввоз критически важных товаров, в том числе овощей, зерновых культур и добавок для продукции детского питания.

«Добавлю, что совместно с Минпромторгом сформирован перечень критически важных импортируемых товаров. По линии АПК (агропромышленный комплекс) в него в том числе вошли сельхозтехника, оборудование, средства защиты растений», — заявил Дмитрий Патрушев.

Также в России намерены содействовать сбыту продукции малых хозяйств. В рамках льготного кредитования предусмотрена поддержка для приобретения мобильных торговых объектов и транспорта для выездной торговли.

В условиях повсеместного использования интернета в России также развивают онлайн-торговлю. Одну из таких платформ создал «Россельхозбанк», контракты заключены с компаниями «Яндекс» и Ozon.

Помимо этого в России поддерживают региональные бренды. Этому также способствуют местные ярмарки.

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