Ракка, Сирия, , 13:41 — REGNUM Курдское ополчение «Касд» провело серию полицейских операций в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщает официальное информационное агентство SANA.

Kурдские бойцы YPG Kurdishstruggle

По данным журналистов, 27 апреля вооружённые ополченцы оцепили деревню Аль-Ямаа, арестовали семью местных жителей, которые были увезены в неизвестном направлении. В то же время, другое подразделение «Касд» провело рейд на деревню Хазима севернее Ракки. В ходе операции были арестованы трое местных жителей.

По данным местных СМИ, курдское ополчение ведёт активную принудительную вербовку сирийцев в свои ряды. В числе рекрутов замечены десятки несовершеннолетних детей обоих полов.