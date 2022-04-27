Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 апреля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 640 пациентов, в том числе пять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 113 новых носителей коронавируса. За это же время 115 человек были выписаны с выздоровлением, двое скончались. В реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ – десять пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 255 858 случаев заражения коронавирусом, 248 892 пациента выздоровели, умерли 5615 человек.