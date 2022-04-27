Новосибирск, 27 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 апреля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 640 пациентов, в том числе пять детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 113 новых носителей коронавируса. За это же время 115 человек были выписаны с выздоровлением, двое скончались. В реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ – десять пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 255 858 случаев заражения коронавирусом, 248 892 пациента выздоровели, умерли 5615 человек.