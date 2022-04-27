Бухарест, , 13:22 — REGNUM Инциденты в Приднестровье являются провокацией, заявил 27 апреля министр обороны Румынии Василе Дынку.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы видим в этих событиях провокацию, попытку создать конфликт в этой зоне, которая в настоящий момент, согласно нашему анализу, не имеет шансов на развитие», — сказал он в эфире телеканала Antena 3.

Он добавил, что президентская администрация держит ситуацию под контролем, «они проверяют, встревожены, наблюдают, но мы не видим в этом проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько беспилотников, которые были запущены с территории Украины, было замечено над селом Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), в котором находятся военные склады.

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