Бухарест, 27 апреля 2022, 13:22 — REGNUM Инциденты в Приднестровье являются провокацией, заявил 27 апреля министр обороны Румынии Василе Дынку.
Он добавил, что президентская администрация держит ситуацию под контролем, «они проверяют, встревожены, наблюдают, но мы не видим в этом проблемы».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько беспилотников, которые были запущены с территории Украины, было замечено над селом Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), в котором находятся военные склады.
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