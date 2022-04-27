Калуга, 27 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Калуга получит 2,6 млрд рублей из федерального бюджета на ускорение сроков завершения строительства Северного обхода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой заместителя губернатора области Ольгу Иванову.

Admoblkaluga.ru На строительстве Северного обхода Калуги

«Решено, что Калужская область получит 2,6 млрд на окончание работ по строительству Северного обхода. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Это поможет нам завершить строительство новой дороги на несколько месяцев раньше срока», — отметила Ольга Иванова.

Завершающий отрезок строительства Северного обхода вокруг областного центра свяжет между собой калужский микрорайон Анненки и пригородную деревню Жерело, что значительно сократит расстояние и время в пути между этими населенными пунктами и одновременно разгрузит улицы Калуги от транзитного транспорта. Реализация проекта позволит создать кольцевую автодорогу вокруг Калуги протяженностью 83,7 км и интенсивностью транспортного потока до 40 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас готовность Северного обхода составляет 85%.