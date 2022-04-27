Калуге на завершение строительства Северного обхода выделят 2,6 млрд рублей
Калуга, 27 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Калуга получит 2,6 млрд рублей из федерального бюджета на ускорение сроков завершения строительства Северного обхода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой заместителя губернатора области Ольгу Иванову.
Завершающий отрезок строительства Северного обхода вокруг областного центра свяжет между собой калужский микрорайон Анненки и пригородную деревню Жерело, что значительно сократит расстояние и время в пути между этими населенными пунктами и одновременно разгрузит улицы Калуги от транзитного транспорта. Реализация проекта позволит создать кольцевую автодорогу вокруг Калуги протяженностью 83,7 км и интенсивностью транспортного потока до 40 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас готовность Северного обхода составляет 85%.