Тирасполь, 27 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Обстановка в селе Колбасна Рыбницкого района Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сохраняется спокойной. Об этом телеканалу «ТСВ Приднестровье» 27 апреля сообщил глава администрации села Леонид Кураков.

fill Дрон

«Жители села выстрелы слышали. В селе сейчас есть нервозность. Дроны летают каждый день. Я лично видел дрон три дня назад, 24 апреля. Завис над складами с боеприпасами, а потом улетел в сторону Украины», — сказал Кураков.

Он отметил, что школа, детский сад и медпункт работают в штатном режиме.

Напомним, утром 27 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что возле Колбасны были выстрелы и летали дроны, прибывшие с украинской территории. Там находится крупнейший склад вооружения в Восточной Европе. От него до украинской границы около двух километров.