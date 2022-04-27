Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Нефтегазовые доходы даже с учётом отмены бюджетного правила составляют лишь минимальную сумму для поддержки российской экономики в кризис. Об этом 27 апреля заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Я хочу напомнить, что правительство по сути приняло стратегическое решение: в этом году отказались от бюджетного правила. Что это означает? Это означает, что все нефтегазовые доходы, которые бы раньше пошли в Фонд национального благосостояния, будут потрачены», — заявил Кудрин.

«По базовому прогнозу эти 6,3 трлн рублей будет потрачено на экономику, на поддержку экономики. А на погашение долга в связи с ограниченностью заимствований пойдут средства ФНБ», — указал он.

По его словам, даже эти 6,3 трлн являются «минимальной суммой, которая необходима для ответа на те вызовы, которые сейчас есть с учётом и роста безработицы».

«Даже те цифры которые сегодня назывались по снижению страховых взносов, даже на один или два квартала — это триллион, который будет отложен по возмещению на почти год», — отметил Кудрин.