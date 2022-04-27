Москва, , 13:28 — REGNUM Четыре крылатые ракеты «Калибр» выпущены с фрегата Черноморского флота России по объектам военной инфраструктуры Украины. Видеозапись об этом распространило 27 апреля Министерство обороны РФ.

Пуск ракеты «Калибр» © Пресс-служба Минобороны России

В кадре видны четыре ракеты, которые друг за другом стартуют с надводного корабля. В ведомстве отметили, что экипаж фрегата выполнил залповый пуск четырьмя ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям из акватории Черного моря.

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ракеты «Калибр» поразили ангары ВСУ с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов. Они находились на территории Запорожского алюминиевого комбината.

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