Екатеринбург, 27 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Екатеринбург является «центром мерзотной либероты». Так охарактеризовал его тележурналист Владимир Соловьёв во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым.

Kremlin.ru Владимир Соловьёв

Он попросил полномочного представителя объяснить следующее обстоятельство. С одной стороны, на Урале блестящие воины — участники специальной военной операции, и многие на территории Уральского федерального округа их поддерживают. С другой же стороны, «у вас в Екатеринбурге такой центр мерзотной либероты, которая породила многих подонков», — цитирует его Накануне. Ru.

Соловьёв добавил, что в головах у некоторых людей иногда такой мусор, что чистить и чистить.

Якушев со своей стороны заявил, что Екатеринбург действительно «всегда ассоциировался с таким центром». Однако, по его словам, власти продолжают достаточно активную работу в плане патриотического воспитания.