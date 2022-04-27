Чебоксары, , 13:43 — REGNUM История с судьбой помещения в Чебоксарах для занятий ушу, в которой тренер обвинил чиновников «в произволе» и для видеоряда привлёк детей, «сдулась» сразу после начала. Мэрия не только опровергла слухи о ликвидации спортивного клуба, но и заявила, что заинтересована в его сохранении. Градоначальник Денис Спирин подчеркнул, что «детей без любимого вида спорта мы не оставим», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С чемпионата по ушу-таолу и ушу-кунгфу Андрей Пронин © ИА REGNUM

26 апреля в соцсети появилось обращение тренера по ушу с обвинением чебоксарских чиновников «в произволе» из-за судьбы спортивного клуба по улице Ленинского Комсомола (центр физической подготовки, Новоюжный район): в обращении, адресованном президенту Владимиру Путину, автор заявил, что данное помещение «подлежит, по мнению администрации, к продаже».

На это отреагировали в мэрии Чебоксар, опровергнув планы о ликвидации спортклуба и отметив, что секцию по ушу предлагали перевести «в более современную» спортивную школу имени Валериана Соколова, которая также находится в Новоюжном районе.

В администрации напоминают, что секция по ушу работает на данной площадке с 2014 года на безвозмездной основе, включая оплату ЖКУ.

«Спортивный клуб посещают 10-15 детей. Потребность в площадке для тренировок есть и у других творческих коллективов Новоюжного района», — отмечает директор Дворца детского творчества Елена Воробьева , в чьём ведении находится центр физической подготовки.

В частности, по её словам, поступают коллективные обращения от родителей шоу-балета «Авангард», где занимаются около 400 детей, о выделении дополнительных залов.