Абакан, 27 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В День Победы, 9 мая, в отдельных районах города Абакана (Хакасия) будет запрещена продажа алкоголя. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Annenkoan Абакан

Запрет распространяется на территории, где будут проводиться массовые праздничные мероприятия. Спиртное нельзя будет продавать за два часа до начала мероприятий, во время их проведения и в течение двух часов после окончания.

Как сообщало ИА REGNUM, оперштаб согласовал проведение в Хакасии ﻿массовых мероприятий на майские праздники.

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