* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Министерство труда и социальных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило четверг, 28 апреля, выходным днём в Афганистане. Об этом сообщает Ariana News.

Афганистан

Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал на своей странице в Twitter со ссылкой на министерство труда и социальных дел, что »это государственный праздник».

Напомним, 28 апреля — это годовщина победы моджахедов над правительством доктора Наджибуллы.