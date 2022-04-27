Белгородский район, Белгородская область, 27 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Бронежилеты и каски передал участникам добровольной народной дружины, патрулирующих приграничные сёла, глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев.

Страница Владимира Перцева в ВК Бронезащита для дружинников

На своей странице в социальной сети 26 апреля он рассказал, что средства индивидуальной бронезащиты вручили дружинникам Журавлёвского поселения. Добровольцы получили восемь касок и восемь бронежилетов.

Дружинники патрулируют Нехотеевку и Журавлёвку – в этих сёлах в результате обстрелов со стороны Украины повреждены порядка 20 домовладений.