Ростов-на-Дону, 27 апреля 2022, 13:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону ликвидирован пожар, вспыхнувший в ресторане на проспекте Сельмаш утром 27 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.
«В 12:41 мск объявлено о ликвидации пожара», — уточнили в ведомстве.
Ресторан расположен на территории парка имени Островского.
ИА REGNUM сообщало, что площадь возгорания составила 300 кв. метров. Судя по фотоснимкам и видеокадрам, здание сгорело полностью.
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