Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону ликвидирован пожар, вспыхнувший в ресторане на проспекте Сельмаш утром 27 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар 61.mchs.gov.ru

«В 12:41 мск объявлено о ликвидации пожара», — уточнили в ведомстве.

Ресторан расположен на территории парка имени Островского.

ИА REGNUM сообщало, что площадь возгорания составила 300 кв. метров. Судя по фотоснимкам и видеокадрам, здание сгорело полностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы кадры с места пожара в парке Ростова-на-Дону