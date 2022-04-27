Подгорица, 27 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В 41 школу в Черногории утром 27 февраля пришли сообщения о том, что здания заминированы. В итоге было принято решение отменить занятия во всех школах страны. Полиция проверяет здания, пока взрывчатых веществ не найдено, сообщает RTCG.

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Также сообщения о минировании получили руководство некоторых муниципалитетов страны и канцелярия президента. Здания также были эвакуированы.