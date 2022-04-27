Эр-Рияд, 27 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии возложило на Израиль ответственность за эскалацию в Иерусалиме и на Палестинских территориях. Об этом, как сообщает официальное информационного агентства SPA, заявил представитель Саудовской Аравии в ООН Мохаммед бин Абдель Азиз Аль-Атик.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По его словам, Эр-рияд поддерживает идею о создании Палестинского государств и прекращении «израильской оккупации» мусульманских святынь.

«Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает жестокое нападение на неприкосновенность святынь и беззащитный палестинский народ. Эта систематическая эскалация обычно является вопиющим посягательством на совесть исламской нации и нарушением соответствующих международных резолюций», — заявил Аль-Атик.