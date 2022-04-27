Москва, 27 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Нефть совершила локальный отскок на торгах 26 апреля, отыграв потери предыдущей сессии и завершив торги непосредственно под отметкой $105 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти

«Сегодня, 27 апреля, Brent попыталась развить восходящий импульс, но снова натолкнулась на барьер в виде 20-дневной скользящей средней, которая является ближайшим препятствием для покупателей.

Котировки черного золота отреагировали ростом на эскалацию геополитической напряженности в мире.

Особое внимание отраслевых трейдеров привлекло решение Газпрома о полной приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой в рублях.

На рынке тут же оживились спекуляции на тему того, что в конечном итоге Россия может перевести своих покупателей на рублевую оплату в том числе и за нефть.

Впрочем, никаких значимых изменений на рынке черного золота не произошло. Brent по-прежнему испытывает трудности с привлечением потенциальных покупателей и уже в который раз нарушает целостность уровня $100, прочность которого продолжает ослабевать.

Отраслевая статистика из США не добавила оптимизма нефтяным быкам – отчет API рапортовал об увеличении запасов сырой нефти в стране почти на 5 млн баррелей на прошлой неделе, что более чем вдвое выше прогнозов. При этом запасы бензина упали без малого на 4 млн баррелей.

В ожидании официальной статистики трейдеры гадают, отразит ли релиз минэнерго США столь масштабный скачок запасов нефти.

Подтверждение медвежьей статистики добавит трудностей к попыткам более внятного роста цен в ближайшей перспективе», — пояснил эксперт.

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