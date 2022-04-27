Джакарта, 27 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Правительство Индонезии поощряет обсуждение на глобальном уровне цифровой экономики благодаря председательству в G20, сообщает Antara.

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«В качестве председателя G20 через руководство рабочей группы G20 по цифровой экономике Индонезия продвигает тему достижения устойчивого восстановления», — заявил министр связи и информатики Джонни Плейт.

Индонезия, председательствующая в G20, поощряет общественность, чтобы способствовать глобальному пониманию важности цифровой безопасности.

Индонезия предлагает странам-членам G20 разработать документ по вопросам цифровой грамотности и навыков. Индонезия настаивает на использовании набора инструментов в качестве основы для измерения различных уровней цифровой грамотности и навыков, включая навыки, связанные с информационными и коммуникационными технологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатель в области международных отношений из университета Umrah в Индонезии Риза Видьярса заявил, что на внешнеполитическую независимость Индонезии не повлияло приглашение России на саммит G20.