Кемерово, 27 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области 113 работодателей воспользовались федеральной программой субсидирования найма. Благодаря этому работу получили 600 человек, сообщили в региональном правительстве.

Lenobl.ru Рынок труда.

«Важно, что эти люди получают возможность наработать опыт, стаж, повысить квалификацию, чтобы в будущем стать более привлекательными соискателями на рынке труда», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отметим, что в марте 2022 года программа субсидирования найма была продлена.