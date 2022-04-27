27 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Румыния опасается, что в случае выхода российских войск через Одесскую область к границам Приднестровской Молдавской Республики, из её потенциальной сферы влияния полностью выпадет не только Приднестровье, но и сама Молдавия.

Владимир Васильев, , 14:23 — REGNUM Пресс-служба президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского 26 апреля 2022 года распространила сообщение: «Принято решение о введении в стране красного уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства». Причиной послужили три террористических акта, совершённых за два дня: против здания министерства госбезопасности, воинской части в селе Парканы и вышек радиотелецентра.

Карта Приднестровья Bestalex

Обострение в Приднестровье не случайно. По мере продолжения российской специальной военной операции на Украине некоторым геополитическим игрокам в регионе становится понятным, что время уходит. В данном случае речь идёт о Румынии, мечтающей о присоединении к себе Молдавии. В интересах Бухареста действует и нынешнее прозападное руководство Республики Молдова.

Именно с желанием побыстрее и безвозвратно закрепиться в орбите западного влияния связана спешная подача 3 марта 2022 года Майей Санду, президентом Молдавии, заявления о вступлении в Евросоюз. Надо полагать, что Румыния опасается, что в случае выхода российских войск через Одесскую область к границам Приднестровской Молдавской Республики, из её потенциальной сферы влияния полностью выпадет не только Приднестровье, но и сама Молдавия.

Майя Санду European People's Party

Очевидно, что поглощение Румынией Молдавии не отвечает геополитическим интересам России. Понимают это и в Бухаресте. Поэтому там с тревогой узнали об основных задачах второй фазы российской специальной военной операции. Их 22 апреля 2022 года на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области огласил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев:

«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики».

По словам Минненкаева, «контроль над югом Украины — это ещё один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Как только Россия возьмёт под контроль Одесскую область, влияние России на Приднестровье и Молдавию возрастёт многократно. Поэтому у Румынии есть лишь некоторое время, которое определяется скоростью продвижения Вооружённых сил России по территории Украины. Безусловно, Бухарест хотел бы так закрепиться в Молдавии, чтобы потом его нельзя было оттуда выдавить.

Авиация России Министерство обороны Российской Федерации

Что касается Украины, то она, конечно же, может действовать в едином замысле с Румынией, тем более что центр управления-то один – Вашингтон (НАТО). Однако интерес Киева больше практический. Его интересует в первую очередь крупнейший в Европе склад боеприпасов советского образца. Он находится в селе Колбасна на территории ПМР.

Как утверждают эксперты, этого количества боеприпасов Южному фронту ВСУ хватило бы на десятилетия ведения боевых действий. И логистика здесь удобная, т. к. объект расположен всего в нескольких километрах от границы с Украиной.

Склад, конечно же, охраняется, охраняется оперативной группой российских войск (ОГРВ), дислоцированной в Приднестровье, и местными военными. Из открытых источников известно, что численность ОГРВ составляет около 1,5 тысячи военнослужащих, по другим данным – не более 2,5-3 тысяч. Эта же оперативная группа выполняет и миротворческую функцию в ПМР.

В интернете уже описан сценарий, когда удар по Приднестровской Молдавской Республике будет нанесён с двух сторон: Молдавией совместно с Румынией с одной стороны и Украиной с другой.

Граница ПМР Mgb. gospmr. org

Однако есть основания полагать, что молдавское руководство не захочет вторгаться в ПМР, т. к. это будет нападением на российских миротворцев. Слишком большой риск для Молдавии, риск потерять всё. В случае вторжения в ПМР Россия, безусловно, отреагирует военными средствами и потом, выйдя на границы Приднестровья, не остановится, а пойдёт до границы с Румынией. То есть Молдавии больше не будет. Полагаю, что большого желания вторгаться в Приднестровье нет и у Бухареста: убийства российских военных Москва не простит.

В то же время что Румыния, что Молдавия, имеют ограниченную политическую субъектность. И если США сильно захотят, то заставят их делать всё, что им скажут. Тогда одной стороной конфликта будет Россия, а другой – Румыния, член НАТО. Кто будет несказанно рад, так это – Украина. Скорее всего, упомянутые выше три теракта на территории ПМР являются делом рук украинских спецслужб, заинтересованных в разжигании конфликта между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой.

Если говорить про Украину, то вероятность её попытки предпринять захват склада боеприпасов в селе Колбасна довольно высокая. Киевскому режиму терять нечего. Да и боеприпасов не хватает.

Что можно посоветовать и Кишинёву, и Бухаресту? Не становиться Украиной и почаще вспоминать слова ныне покойного генерала Александра Лебедя, сказанные им в бытность командующим 14-й гвардейской армией, расквартированной в Приднестровье:

«Завтра я буду завтракать в Тирасполе, а если упадёт хоть одна пуля в Приднестровье — обедать я буду в Кишинёве, а ужинать в Бухаресте».