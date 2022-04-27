* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. На заседании 26 апреля кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поручил экономической комиссии рассмотреть препятствия на пути реализации проекта разработки месторождения меди «Айнак» в Афганистане и детали контракта. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Алексей Колчин ИА REGNUM Медная стружка

Министерству информации и культуры также поручено решить вопрос переноса исторических памятников из района разработок. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривают разработку месторождения меди «Айнак» как один из основных источников дохода.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти представители китайских компаний несколько раз посещали Кабул и вели переговоры с официальными лицами правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы утверждают, что обеспечили безопасность на всей территории Афганистана, и ожидают, что Китай скоро начнёт добычу меди.

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В 2007 году китайская компания объявила, что начнёт разработку одного из крупнейших в мире медных рудников стоимостью почти 3 миллиарда долларов, но была вынуждена прекратить работу из-за растущей нестабильности в Афганистане.

Медный рудник «Айнак» расположен в уезде Мохаммадага провинции Логар, в 30 километрах от Кабула. Общая площадь месторождения составляет более 800 квадратных километров.