Москва, 28 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Азербайджан с помощью намёков на территориальные претензии к Армении стремится усилить свои позиции на переговорах по Карабаху. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМОНиколай Силаев.

President.az Ильхам Алиев

Николай Силаев Тон заявления Алиева не представляет собой что-то новое, в Азербайджане об Армении говорят именно так, и говорят уже не первый год. Заявление о непризнании территориальной целостности — это развитие тех заявлений, которые делались раньше. В том числе, и по поводу Сюника. Просто раньше они звучали в виде намёков, а сейчас звучат в более открытой форме. Здесь логика Азербайджана в том, что если Армения полагает, что существует проблема статуса Нагорного Карабаха, в то время как Азербайджан исходит из того, что такой проблемы нет, а Карабах является просто, без всяких оговорок, территорией Азербайджана, то Баку в ответ на позицию Армении формирует свою позицию, согласно которой он не признаёт территориальную целостность Армении. И пока буквально не претендует, а намекает на территориальные претензии Армении. Это важно, что именно намекает, так как пока эти территориальные претензии в явном виде не заявлены. Можно истолковать всю эту цепочку всё более и более прозрачных намёков как стремление усилить свои переговорные позиции по вопросу о Карабахе.

Напомним, что 22 апреля, выступая на V съезде азербайджанцев мира в Шуше, заявил, что Ереван и Зангезур (Сюник), это — азербайджанские земли, причём Ереван был в 1918 году был «передан в дар» Армении Азербайджаном, а Зангезур в 1920 году был необоснованно отделён от Азербайджана советской властью и отдан Армении.