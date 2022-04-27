Москва, 27 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. По итогам сессии вторника пара доллар/рубль укрепилась на символические 0,3%, расположившись в районе 73,50 руб. после неудачного захода к отметке 72 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли

«Сегодня, 27 апреля, котировки снова оказались под давлением, вернувшись под отметку 73 руб. на фоне некоторого отступления USD от новых максимумов на международной арене.

Рубль продолжает держаться устойчиво, вопреки ряда негативных факторов, полноценное влияние которых проявилось бы на курсе национальной валюты без антидевальвационных мер властей.

К тому же сам доллар чувствует себя прекрасно, не уставая обновлять долгосрочные максимумы и приближаясь к пиковым значениям 2020 года. Недавнее укрепление позиций рубля получило подспорье со стороны налогового периода, который уже практически завершился, лишая «россиянина» преимущества.

На руку российской валюте играет ситуация на рынке газа. Газпром полностью приостановил поставки голубого топлива в Польшу и Болгарию в связи с невыплатой в рублях.

Вслед за этим сообщением поступила новость о том, что Австрия согласилась платить за российский газ в рублях. На этом фоне растет вероятность того, что в ближайшее время прочие страны последуют ее примеру, чтобы не остаться без топлива.

С технической точки зрения не исключен новый поход доллара к уровню 72 руб. или ниже, но ненадолго.

Базовый сценарий по-прежнему предполагает переход рубля в оборонительную позицию после фазы неоправданного укрепления», — считает эксперт.

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