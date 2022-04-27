Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Правительству России и регионам надо внимательно оценить приоритеты в социальной политике. Об этом 27 апреля заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей.

Алексей Кудрин Afedin

«Даже по предварительным оценкам, инфляция в этом году составит по базовому прогнозу составит 20,7%, и в следующем году она будет немаленькой — более 6%. Соответственно, это сразу нужно оценить, наши задачи в социальной политике — что индексировать, что будет опережающе индексироваться или, может быть, запаздывать? Как распределить на это ресурсы», — заявил Кудрин.

По его оценке, правительство в 2022 году дополнительно может израсходовать более 4 трлн рублей на антикризисные задачи.