Москва, , 13:13 — REGNUM Засевшие в подвалах под заводом «Азовсталь» в Мариуполе неонацисты могут сдаться в плен и сохранить свои жизни. Об этом 27 апреля сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия»), участвовавший в освобождении Мариуполя от боевиков киевского режима.

Белый флаг над городом Jan Jacobsen

По его словам, других возможностей сохранить жизни у неонацистов нет. Остатки киевских вооруженных формирований взяты в плотное кольцо вокруг завода и вырваться из него они уже не смогут.

«У них много раненых. Общая численность превышает 2 тыс. человек вместе с раненными. У них есть только один шанс – в зубы белый флаг и ползти просить прощения у народа, который они уничтожали», — сказал Делимханов.

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