Кемерово, 27 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 27 апреля, стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». До Дня Победы волонтеры раздадут более 600 тысяч ленточек, сообщили в региональном правительстве.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

«Георгиевская лента — это символ Победы, память о великих победителях, о предыдущих поколениях. Теперь это международная акция, к которой присоединяется огромное количество людей, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Когда мы надеваем эту ленту, мы вспоминаем всех наших героев, которые защитили нашу страну и весь мир от фашизма. Сегодня это особенно актуально. Мы видим, что происходит сейчас на Украине. Мы видим, что бывает с теми людьми, которые теряют преемственность поколений, забывают о своих великих предках, о Победе, забывают, какое горе несет нацизм».

Отметим, что в Кемерове георгиевские ленточки раздают у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941–1945 гг.