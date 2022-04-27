Магас, 27 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Ингушетии в преддверии праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) пройдет благотворительная акция по раздаче мяса жертвенных животных. Его получат около 3500 семей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Дарья Антонова ИА REGNUM На празднование Ураза-Байрам приходят семьями

По его словам, среди получателей продуктовой помощи в первую очередь нуждающиеся семьи, а также семьи погибших сотрудников правопорядка, одинокие пенсионеры, дети-сироты. На эти цели выделены денежные средства из национального фонда развития Ингушетии.

Списки тех, кто нуждается в поддержке, составлялись в администрациях муниципалитетов и в общественных организациях. Датами проведения акции назначены 27 и 28 апреля.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в связи с празднованием Ураза-байрама объявлен выходным днем 4 мая.

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