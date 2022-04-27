Ижевск, , 13:07 — REGNUM Районные больницы Удмуртии получили 34 новых санитарных автомобиля ГАЗ «Соболь» в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Санитарные машины для районов Удмуртии пресс-служба правительства Удмуртии

Машины направят в 15 районов региона. Автомобили будут использоваться для доставки пациентов в медорганизации, медицинских работников на вызовах, доставки лекарств и перевозки биоматериалов на исследования.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году в целом в республику в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило 123 санитарных автомобиля.