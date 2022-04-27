Тирасполь, 27 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не стали обращаться за военной помощью в Россию из-за обострения обстановки в регионе после терактов. Об этом 27 апреля в интервью «Интефаксу» сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

«На данном этапе мы не усматриваем оснований для этого. Я нахожусь на постоянной связи с полномочными представителями МИД России, мы постоянно контактируем», — сообщил глава дипломатического ведомства.

Игнатьев также отметил, что Тирасполь не поднимал вопрос о том, чтобы увеличить присутствие российских миротворцев в регионе. В Тирасполе считают, что существующего контингента достаточно для поддержания стабильности.

«Конечно, мы связываем надежды на мир и безопасность с Российской Федерацией», — добавил министр.

Напомним, за два дня в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также объекты воинской части в районе села Парканы. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк», а сегодня, 27 апреля были выстрелы возле арсенала у села Колбасна. В республике на 15 дней ввели «красный» код террористической угрозы.