Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ попросила власти регионов максимально бережно относиться к своим накопленным резервам и расходовать их с умом, передает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Председатель Совета Федерации (СФ) Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. council. gov. ru

По словам Матвиенко, в условиях санкций в субъектах Федерации идет активная работа, большинство регионов утвердило свои планы первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития, сформировало перечни региональных системообразующих предприятий.

«Это важно, учитывая, что в каждом субъекте есть свои конкурентные преимущества, так и болевые точки. Регионы все-таки разные, кто-то больше зависит от санкционного режима, кто-то в меньшей степени. Главная задача региональных парламентов в этих условиях — принятие современных условий и формирование законодательной базы, которая должна дополнять и усиливать федеральные меры поддержки с учетом особенностей конкретных регионов», — указала спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что сегодня региональным властям предоставлена большая гибкость и даны новые широкие полномочия.

«Мы понимаем, что передача полномочий, безусловно, должна сопровождаться и обеспечением необходимыми ресурсами. Будем за этим пристально следить и особое внимание уделять вопросам финансовой устойчивости регионов», — сказала глава Совфеда, отметив, что по итогам 2021 года накоплен солидный запас прочности в сфере региональных финансов, выросло количество самодостаточных субъектов РФ.

«Сегодня как никогда важно максимально бережно относиться к имеющимся резервам. Использовать их, прежде всего, для поддержки приоритетных направлений экономики, поддержки граждан, социальной сферы», — подчеркнула Матвиенко, сделав упор на том, что строительство всех значимых объектов необходимо продолжить и завершить в кратчайшие сроки.

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