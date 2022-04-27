Варшава, , 13:06 — REGNUM Согласования полномочий по конфискации подпавших под антироссийские санкции Запада активов РФ намерена добиться от остальных стран — членов Евросоюза Польша. Об этом 27 апреля заявил заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский в интервью газете Financial Times.

Павел Яблоньский Gov.pl

По данным издания, в Варшаве считают, что активы РФ и в том числе «имущество подпавших под санкции российских олигархов и сотни миллиардов евро из замороженных странами Запада резервов Банка России», после того, как они были конфискованы, нужно направить на восстановление украинской инфраструктуры по окончании спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

«Мы считаем необходимым принять политическое решение о том, что мы хотим придерживаться этого курса, что мы готовы безвозвратно конфисковать эти активы», — сказал Яблоньский, отметив, что польские власти «открыты для консультаций» по поводу порядка возможной конфискации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что регионы России имели финансовый задел, позволивший реагировать на новые вызовы.