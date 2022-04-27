Омск, 27 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Омске ожидается непогода – гроза и порывистый ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Непогода

По данным синоптиков, днём 28 и 29 апреля в северо-западной части Омской области местами ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируется небольшой дождь, гроза. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

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